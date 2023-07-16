Агент Тикнизяна отреагировал на слухи об интересе «Валенсии» к футболисту
Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Валенсии» к футболисту. Ранее об этом сообщал «Советский Спорт».
«Как будет какой-то предметный разговор, то мы об этом сообщим. Вы узнаете об этом либо от нас, либо от руководства «Локомотива», — сказал Клюев «СЭ».
Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В прошедшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.
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|Ростов
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|0
|0
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|
5
|Ахмат
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|0
|0-0
|0
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6
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8
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|0
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9
|Динамо
|0
|0
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|0
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10
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
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|0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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