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Сегодня, 13:23

Агент Тикнизяна отреагировал на слухи об интересе «Валенсии» к футболисту

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Валенсии» к футболисту. Ранее об этом сообщал «Советский Спорт».

«Как будет какой-то предметный разговор, то мы об этом сообщим. Вы узнаете об этом либо от нас, либо от руководства «Локомотива», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В прошедшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.

Наяир Тикнизян
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