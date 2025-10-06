Жоао Виктор считает, что Солари пытался заработать пенальти: «Не считаю, что там было что-то»
Защитник ЦСКА Жоао Виктор в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном пенальти в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) за падение футболиста красно-белых Пабло Солари в штрафной хозяев.
«Нет, это не был пенальти. Я думаю, он попытался его заработать, но я не считаю, что там было что-то», — сказал Виктор «СЭ».
На 43-й минуте матча 11-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Артем Чистяков не назначил пенальти в ворота армейцев после падения Солари.
