ЦСКА — «Спартак»: пенальти правильно не назначен, Солари ошибочно не наказан за симуляцию

На 43-й минуте матча 11-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Артем Чистяков правильно не назначил пенальти в ворота армейцев после падения Пабло Солари, но ошибочно не наказал спартаковца за симуляцию. Ни один из двух защитников красно-синих (Мойзес и Жоао Виктор) не фолил на сопернике — тот упал сам, пытаясь обмануть судью и заработать 11-метровый удар.

В итоге же Чистяков зафиксировал фол Жедсона Фернандеша на Игоре Акинфееве, когда спартаковец попытался помешать вратарю выбить мяч из штрафной, и назначил штрафной удар в пользу ЦСКА.