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Жена Песьякова и ее ритуал в матче «Ростов» — «Арсенал»

18:23
Ксения Песьякова. Фото Instagram
Ксения Песьякова. Фото Instagram
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Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения Песьякова провела ритуал во время матча ростовчан с «Арсеналом» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

Перед началом второй половины встречи в эфир трансляции попал эпизод, в котором супруга голкипера жестом перекрестила мужа.

Во втором тайпе дончане получили численное преимущество после удаления защитника гостей Тараса Бурлака, а позже получили и реализовали 11-метровый. На 89-й минуте встречи Песьяков отбил пенальти в свои ворота в исполнении Роберта Бауэра и удержал минимальное преимущество «Ростова» в счете.

Ростов — Арсенал Т

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