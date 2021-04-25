Жена Песьякова и ее ритуал в матче «Ростов» — «Арсенал»
Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения Песьякова провела ритуал во время матча ростовчан с «Арсеналом» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.
Перед началом второй половины встречи в эфир трансляции попал эпизод, в котором супруга голкипера жестом перекрестила мужа.
Во втором тайпе дончане получили численное преимущество после удаления защитника гостей Тараса Бурлака, а позже получили и реализовали 11-метровый. На 89-й минуте встречи Песьяков отбил пенальти в свои ворота в исполнении Роберта Бауэра и удержал минимальное преимущество «Ростова» в счете.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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