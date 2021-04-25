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«Спартак» — ЦСКА: правильно ли удален Ахметов? Мнения экспертов разделились

18:10
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА. Момент фола Ильзата Ахметова на Александре Соболеве. 25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА. Момент фола Ильзата Ахметова на Александре Соболеве.
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА. Момент фола Ильзата Ахметова на Александре Соболеве.
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На 35-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — ЦСКА арбитр Павел Кукуян и резервный судья Владимир Москалев не увидели оснований для удаления Ильзата Ахметова, который «через мяч» ударил ногой Александра Соболева.

В действия рефери вмешались его видеоассистенты Сергей Карасев и Игорь Демешко. Они посмотрели повторы, не согласились с Кукуяном и предложили ему самому изучить видеозапись. Едва бросив взгляд на монитор, судья поменял свое решение и достал красную карточку. С момента фола прошло немногим более двух минут.

Правильно ли поступил Кукуян? Как выяснилось, с ним и его ВАР не согласны их бывшие и действующие коллеги. Подавляющее большинство экспертов «СЭ» посчитали наказание чрезмерным — достаточно было вынести предупреждение. Исходя из характера фола.

От себя добавлю: сравнение с удалением Фабиана Бальбуэна в субботней игре АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» неуместно, это разные моменты.

(Александр Бобров)

25 апреля. Москва. "Спартак" - ЦСКА. Момент фола Ильзата Ахметова на Александре Соболеве.
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА. Момент фола Ильзата Ахметова на Александре Соболеве.
Спартак — ЦСКА

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«Спартак» — ЦСКА: справедливо ли удален армеец Ахметов?
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