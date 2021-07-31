Жемалетдинов объяснил свою высокую результативность на старте сезона

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов после завершения матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1) объяснил свою результативность на старте сезона. В первых двух турах он забил три гола.

«Моя результативность в этом сезоне? Это результат плодотворной работы. Мы ставим перед собой максимальные цели, будем биться за чемпионство. В Лиге Европы будем выходить из группы.

Было такое, отпустили игру. Минут 10 отбивались. Это нормально, когда команда выигрывает, она отходит назад, а другая команда давит. Это психология. То же самое было с Тулой. Ситуация в команде? Это я обсуждать не буду. Вопрос к руководителям. Мы можем только на поле все сделать.

Функциональная готовность? Мы немного подсели. Когда команда проигрывает, она получает внутренние резервы и идет вперед. А мы начали выигрывать и немного упустили момент», — заявил Жемалетдинов.

«Локомотив» набрал 6 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (3) — на восьмом месте.