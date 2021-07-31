Депутат Госдумы РФ, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу железнодорожников в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Эмоции от матча остались положительные, — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Команда провела хорошую игру, заслуженно одержала победу в дерби. Есть момент, который омрачает сегодняшний день. Всю игру были мысли о слухах, которые уже три дня распространяются в СМИ. Уход ключевых игроков команды — это мощнейший удар по клубу. Эти люди за последние три годы принесли «Локомотиву» чемпионство, кубок и суперкубок России. Хотелось бы услышать какие-то объяснения от руководства по этому поводу».

Депутат отметил, что Рифат Жемалетдинов становится лидером команды.

«Думаю, что вокруг него будет строиться новая команда. Сегодня «Локомотив» с Николичем победили исключительно благодаря характеру. Руководство не делает ничего для побед команды, усилений пока нет. Важнейшие три очка добыты, надеюсь, к пятому туру «Локомотив» будет единоличным лидером чемпионата», — подчеркнул Лебедев.

Для «Локомотива» это вторая победа подряд на старте чемпионата. Команда занимает второе место в таблице, уступая «Рубину» по дополнительным показателям.