Дмитрий Баринов: «Шесть человек? Ушел только один»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал, как реагирует на новости о том, что московский клуб в ближайшее время продаст лидеров команды.
— Как ты воспринял новости об уходе лидеров? Тебе же самому, наверное, хочется играть с сильными...
— Мы сегодня играли. У нас каждый игрок на этой позиции сильный.
— Пишут, что уйдет шесть человек...
— Видите, а ушел только один.
— Тебе лично говорили, что ты интересен «Зениту» или кому-то еще?
— Как я могу тебе сказать об этом? То, что происходит у нас, остается в команде.
— Но ты же видишь, что даже Николич высказывается, что ему не понятно, что происходит?
— Не нам вопросы надо задавать. Наше дело выходить и играть в футбол.
Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк не попал в заявку на игру второго тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1). Ранее появилась информация, что поляк к близок к переходу в «Краснодар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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