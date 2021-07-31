Дмитрий Баринов: «Шесть человек? Ушел только один»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал, как реагирует на новости о том, что московский клуб в ближайшее время продаст лидеров команды.

— Как ты воспринял новости об уходе лидеров? Тебе же самому, наверное, хочется играть с сильными...

— Мы сегодня играли. У нас каждый игрок на этой позиции сильный.

— Пишут, что уйдет шесть человек...

— Видите, а ушел только один.

— Тебе лично говорили, что ты интересен «Зениту» или кому-то еще?

— Как я могу тебе сказать об этом? То, что происходит у нас, остается в команде.

— Но ты же видишь, что даже Николич высказывается, что ему не понятно, что происходит?

— Не нам вопросы надо задавать. Наше дело выходить и играть в футбол.

Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк не попал в заявку на игру второго тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1). Ранее появилась информация, что поляк к близок к переходу в «Краснодар».