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Жемалетдинов назвал тяжелым матч «Локомотива» с «Нижним Новгородом»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями после победы над «Нижним Новгородом» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (2:1). Он забил дважды.

«Победа — для всего клуба, для болельщиков, — приводит слова Жемалетдинова пресс-служба клуба. — Да, тяжелая была игра. Да, в концовке были моменты у соперника. Но самое главное, что мы выиграли.

Мой дубль? В первом задумывалась комбинация, но она немного не прошла. Не прошла обостряющая передача, защитник перехватил, мяч отскочил ко мне. Я ударил — мяч залетел в ворота. Второй гол — получилась хорошая комбинация. Центр, центр, на фланг к Керку. Я изо всех сил бежал в штрафную. Он хорошо прострелил, а я замкнул передачу.

После удаления стало сложнее? Ну да, психологический момент, когда удаляют чужого игрока, думаешь, что все. Тем более, если ведешь два ноль. Думаешь, все, мы победили. И тут забивает другая команда. И, тем более, что самые опасные моменты — это стандарты, когда у соперника нет одного игрока. Пропустили — и пошла паника. Тренер сказал, что это нормально, что у всех команд такое бывает. Самое главное, что выдержали и победили».

«Локомотив» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/loko-news-intervyu-zhemaletdinova-i-kulikova/

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Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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4
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5
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