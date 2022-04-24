24 апреля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» «Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Арсенал». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 13.55.

«Рубин» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» располагается на 16-й строчке с 21 баллом.

30 июля в матче первого круга во втором туре РПЛ «Рубин» разгромил туляков со счетом 3:0.