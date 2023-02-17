Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:44

Желько Петрович уверен, что Дзюба многое даст «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-тренер «Анжи», сборных Сербии, Ирака Желько Петрович заявил, что «Локомотив» не прогадал с трансфером Артема Дзюбы.

«Дзюба сможет помочь «Локомотиву». Он знает турнир, все команды, всех футболистов. 34 года — это нормальный возраст, ему же не 40. Если ты в форме, если тренировался должным образом, это точно не должно стать проблемой. Думаю, он многое даст клубу. В последние годы у «Локо» не все было в порядке, так что это отличный для них вариант. Артем в любом случае забьет свои пять или шесть голов. Удивительно, что клуб с таким бюджетом, такими традициями борется за выживание. Просто не понимаю, как такое может происходить. Поэтому и сменили все руководство. Но чтобы все реорганизовать, подобрать отличный состав, выработать новую стратегию, нужен год и на следующий сезон уже можно рассчитывать на попадание в первую шестерку, семерку. Но не надо ждать, что через год «Локомотив» станет чемпионом, так не бывает. Обогнать «Зенит», «Спартак», ЦСКА очень непросто», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhel-ko-petrovich-dzyuba-dast-mnogoe-lokomotivu-emu-zhe-ne-40-let/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Худяков — о положении «Локомотива»: «Уверен, что мы не вылетим. У всех такой же настрой»
Худяков: «У меня была жировая — 16%! Это очень много — за отпуск скинул 6 кг»
Худяков: «Больше удивило, что Рангник от нас уехал в «МЮ». А не то, что он приехал в «Локо»
Агент Медведева рассказал об улучшении состояния футболиста: «Надеюсь, что он сможет сыграть во второй части сезона»
Худяков: «При немецких тренерах игроки «Локо» не понимали, что от них хотят»
«Мотивация у русских была выше, чем у легионеров». Дзюба, Рангник, новый «Локо»: честное интервью Худякова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Худяков: «У меня была жировая — 16%! Это очень много — за отпуск скинул 6 кг»

Худяков — о положении «Локомотива»: «Уверен, что мы не вылетим. У всех такой же настрой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости