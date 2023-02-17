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Сегодня, 11:45

Худяков — о положении «Локомотива»: «Уверен, что мы не вылетим. У всех такой же настрой»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» заверил, что команда сохранит прописку в РПЛ и избежит вылета в первую лигу.

— «Локомотив» в зоне стыков. Сейчас это сильно напрягает?

— Конечно, давит. Но если постоянно держать это в голове, лучше не станет. Скорее, наоборот. Мы готовимся к сезону, качественно работаем. Думаю, весной покажем хороший футбол и выберемся оттуда, где мы находимся сейчас.

— Баринов еще осенью говорил: «Мы точно не вылетим». У тебя есть такая же уверенность?

— Мысли материальны, поэтому скажу: да, я уверен. Думаю, у всех в команде такой же настрой.

— «Локо» усилился — этот состав сильнее, чем тот, что начинал сезон?

— Я не могу сказать, что трансферы, сделанные год назад, были провальными или неудачными. Дело в том, что все зависит от желания, мотивации игроков. На мой взгляд, у русских ребят она была чуть выше, чем у иностранцев, которые сюда приезжали.

Даниил Худяков. «Мотивация у русских была выше, чем у легионеров». Дзюба, Рангник, новый «Локо»: честное интервью Худякова

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
0
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Источник: футболистам «Ростова» с октября не выплачивают зарплату
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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