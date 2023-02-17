Худяков — о положении «Локомотива»: «Уверен, что мы не вылетим. У всех такой же настрой»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» заверил, что команда сохранит прописку в РПЛ и избежит вылета в первую лигу.

— «Локомотив» в зоне стыков. Сейчас это сильно напрягает?

— Конечно, давит. Но если постоянно держать это в голове, лучше не станет. Скорее, наоборот. Мы готовимся к сезону, качественно работаем. Думаю, весной покажем хороший футбол и выберемся оттуда, где мы находимся сейчас.

— Баринов еще осенью говорил: «Мы точно не вылетим». У тебя есть такая же уверенность?

— Мысли материальны, поэтому скажу: да, я уверен. Думаю, у всех в команде такой же настрой.

— «Локо» усилился — этот состав сильнее, чем тот, что начинал сезон?

— Я не могу сказать, что трансферы, сделанные год назад, были провальными или неудачными. Дело в том, что все зависит от желания, мотивации игроков. На мой взгляд, у русских ребят она была чуть выше, чем у иностранцев, которые сюда приезжали.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.