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Сегодня, 11:30

Худяков: «У меня была жировая — 16%! Это очень много — за отпуск скинул 6 кг»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» рассказал, как боролся с лишним весом.

— Заур Хапов как-то рассказывал, что в матче за «Аланию» с дортмундской «Боруссией» в 93-м весил 101 килограммов.

— Тогда за этим не так следили, наверное. Кстати, ты сказал про вес, и я вспомнил еще одну отличительную деталь... С приходом Михаила Галактионова у нас только за зимние сборы восемь раз измеряли жировую!

— У тебя сколько процентов?

— Ох! Впервые измерили перед уходом в отпуск — было 16.

— Это же много, да?

— Очень! Каждому игроку отправили файл с показателями. Сверху был вес, рост, процент жира. А ниже новые данные: сколько нужно весить после отпуска и какой должна быть жировая. К этому всему прикрепили тренировочную программу.

Мне после отпуска нужно было весить 86 килограммов и снизить жировую до 12,5 процента. Я справился.

— Я уже приготовился к ответу, что ты должен был скинуть, а в итоге набрал!

— Нет-нет, я очень внимательно следил за питанием! И выполнял все тренировки. В итоге похудел на 6 килограммов.

— Обычно в отпуске на столько поправляются.

— Да я бы не сказал, что у нас кто-то вернулся с лишним весом — все реально в форме. Сейчас же и штрафы ввели. Считаю, абсолютно правильно! Это все-таки дисциплина, требование к себе и обязанность следить за своим состоянием.

Даниил Худяков. «Мотивация у русских была выше, чем у легионеров». Дзюба, Рангник, новый «Локо»: честное интервью Худякова

Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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