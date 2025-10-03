Футбол
Сегодня, 10:44

Жедсон — о ЦСКА: «Мы не должны беспокоиться о том, с кем будем играть. Дерби — важный матч»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Жедсон Фернандеш.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Мы не должны беспокоиться о том, с кем будем играть. Мы должны уважать все команды одинаково. Неважно, с кем мы играем. Дерби для нас важная игра. Но важны вообще все игры. Мы должны уважать всех соперников одинаково», — сказал Жедсон «СЭ» после матча 10-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.30 мск.

«Спартак» после 10 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. ЦСКА с 21 очком — на первой строчке.

Жедсон Фернандеш
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
