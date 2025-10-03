Вратарь Тороп сказал, что хотел бы провести всю карьеру в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп признался, что был бы счастлив повторить путь своего одноклубника Игоря Акинфеева и всю карьеру провести в армейской команде.

«Вдохновляет ли путь Акинфеева провести всю карьеру в ЦСКА? Конечно, я с самого детства следил за ним. Сейчас мы тренируемся вместе, у нас вратарская гармония. Я воспитанник академии, впитывал атмосферу ультрас, болельщиков. Усваивал эту реликвию, традицию», — цитирует 21-летнего вратаря Metaratings.ru.

При этом голкипер отметил, что все будет зависеть от него самого.

В сезоне-2025/26 Тороп в 5 матчах пропустил 3 гола, в 2 сыграл на ноль.

39-летний Акинфеев играет за основную команду армейцев с 2003 года.