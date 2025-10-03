Восстановление Жерсона идет по плану. Реабилитация займет 6-8 недель

Восстановление полузащитника «Зенита» Жерсона проходит в запланированном режиме, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ориентированчая продолжительность реабилитации 28-летнего бразильца составит от 6 до 8 недель. Сейчас футболист приступил к частичным тренировкам в составе основной команды.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Бразилец провел 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. 30 августа пресс-служба питерцев сообщила, что полузащитник получил мышечное повреждение на тренировке.