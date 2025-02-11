Солари рассказал, что мечтает играть во взрослой сборной Аргентины и стать чемпионом со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» и сборной Аргентины U23 Пабло Солари ответил на вопрос о своей мечте.

Во вторник, 11 февраля, красно-белые объявили о переходе 23-летнего полузащитника из «Ривер Плейта». Контракт с аргентинцем рассчитан на 4,5 года.

«Собственно, как и для многих игроков, моя большая мечта — играть во взрослой сборной Аргентины. Но, конечно же, стать чемпионом с клубом, особенно не единожды, — тоже важная цель. Спасибо огромное фанатам «Спартака» за поддержку. Я выложусь на полную», — сказал Солари в интервью пресс-службе московского клуба.

Солари выступал за «Ривер Плейт» с 2022 года. Он принял участие в 110 матчах за команду, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. В составе сборной Аргентины U23 полузащитник провел 13 игр, отметившись 2 забитыми мячами.