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«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате

8 июля 2020, 20:18
Вручение &quot;Зениту&quot; медалей чемпионов России. Фото ФК «Зенит»
Вручение &quot;Зениту&quot; медалей чемпионов России. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» опубликовал видео с награждения команды после победы в чемпионате России после матча 27-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи» (2:1).

— Кто чемпионы? Мы чемпионы! — написала пресс-служба «Зенита» в Twitter.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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