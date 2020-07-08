«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате
8 июля 2020, 20:18
«Зенит» опубликовал видео с награждения команды после победы в чемпионате России после матча 27-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи» (2:1).
— Кто чемпионы? Мы чемпионы! — написала пресс-служба «Зенита» в Twitter.
Кто чемпионы? Мы чемпионы! pic.twitter.com/lVCzFYmlIt— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 8, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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