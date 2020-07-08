«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате

«Зенит» опубликовал видео с награждения команды после победы в чемпионате России после матча 27-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи» (2:1).

— Кто чемпионы? Мы чемпионы! — написала пресс-служба «Зенита» в Twitter.