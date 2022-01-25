«Зенит» разгромил «Жилину» на сборах в Дубае, Ерохин оформил хет-трик
«Зенит» в заключительном товарищеском матче на сборах в Дубае разгромил «Жилину» со счетом 5:0. Хет-трик оформил Александр Ерохин, еще по голу забили Артем Дзюба и Андрей Мостовой.
Отметим, что Дзюба был заменен на 64-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Владислав Саусь. Однако уже на 73-й минуте Дзюба вернулся в игру вместо Данилы Хотулева и занял позицию центрального защитника.
За игрой наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Ранее на сборах в Дубае «Зенит» победил «Клуб Эмирейтс» (3:0) и сыграл вничью с «Ботевом» (2:2). Та встреча была закончена досрочно, так как после свистка между обеими командами произошла потасовка.
«Зенит», завершивший первый сбор в Дубае, лидирует в турнирной таблице РПЛ с отрывом от «Динамо» в 2 очка. В следующем туре 28 февраля питерцы сыграют с «Рубином».
Товарищеский матч
«Зенит» — «Жилина» — 5:0 (2:0)
Голы: Дзюба, 8 (1:0). Мостовой, 21 (2:0). Ерохин, 51 (3:0). Ерохин, 70 (4:0). Ерохин, 85 (5:0).
«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Хотулев, Алип, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев (Кравцов, 46), Мостовой, Дзюба (Саусь, 63), Малком (Кузнецов, 46).
25 января.
Гол Артема Дзюбы ??? #ЗенитЖилина #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/yHObBd866t— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 25, 2022
Блеск! Гол Андрея Мостового в ворота «Жилины» ?? #ЗенитЖилина #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/KrszIwVZCQ— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 25, 2022
Гол Александра Ерохина ? #ЗенитЖилина #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/6g5Jlzqx5I— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 25, 2022
Второй гол Алехандро Ерохина! #ЗенитЖилина #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/JGUDkbMQUh— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 25, 2022
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7