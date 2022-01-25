«Зенит» разгромил «Жилину» на сборах в Дубае, Ерохин оформил хет-трик

«Зенит» в заключительном товарищеском матче на сборах в Дубае разгромил «Жилину» со счетом 5:0. Хет-трик оформил Александр Ерохин, еще по голу забили Артем Дзюба и Андрей Мостовой.

Отметим, что Дзюба был заменен на 64-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Владислав Саусь. Однако уже на 73-й минуте Дзюба вернулся в игру вместо Данилы Хотулева и занял позицию центрального защитника.

За игрой наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее на сборах в Дубае «Зенит» победил «Клуб Эмирейтс» (3:0) и сыграл вничью с «Ботевом» (2:2). Та встреча была закончена досрочно, так как после свистка между обеими командами произошла потасовка.

«Зенит», завершивший первый сбор в Дубае, лидирует в турнирной таблице РПЛ с отрывом от «Динамо» в 2 очка. В следующем туре 28 февраля питерцы сыграют с «Рубином».

Товарищеский матч

«Зенит» — «Жилина» — 5:0 (2:0)

Голы: Дзюба, 8 (1:0). Мостовой, 21 (2:0). Ерохин, 51 (3:0). Ерохин, 70 (4:0). Ерохин, 85 (5:0).

«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Хотулев, Алип, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кузяев (Кравцов, 46), Мостовой, Дзюба (Саусь, 63), Малком (Кузнецов, 46).

25 января.