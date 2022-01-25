Арвеладзе возглавит «Халл». Ранее тренером интересовался «Краснодар»

Бывший главный тренер «Трабзонспора» Шота Арвеладзе возглавит «Халл», сообщает Daily Mail.

По информации источника, решение о назначении 48-летнего грузина на пост главного тренера принял владелец клуба Аджун Илиджалы.

Ранее сообщалось, что тренером интересуется «Краснодар». Помимо «Трабзонспора» Арвеладзе возглавлял «Кайcериспор», «Касымпаша», «Маккаби» из Тель-Авива, а также «Пахтакор».

После 27 туров чемпиошипа «Халл» набрал 29 очков и занимает 19 место в турнирной таблице.