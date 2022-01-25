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Сегодня, 11:36

Арвеладзе возглавит «Халл». Ранее тренером интересовался «Краснодар»

Шота Арвеладзе станет главным тренером «Халла»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший главный тренер «Трабзонспора» Шота Арвеладзе возглавит «Халл», сообщает Daily Mail.

По информации источника, решение о назначении 48-летнего грузина на пост главного тренера принял владелец клуба Аджун Илиджалы.

Ранее сообщалось, что тренером интересуется «Краснодар». Помимо «Трабзонспора» Арвеладзе возглавлял «Кайcериспор», «Касымпаша», «Маккаби» из Тель-Авива, а также «Пахтакор».

После 27 туров чемпиошипа «Халл» набрал 29 очков и занимает 19 место в турнирной таблице.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10435011/Former-Rangers-fans-favourite-Shota-Arveladze-set-replace-Grant-McCann-Hull-boss.html
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Александр Соболев

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Спартак

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