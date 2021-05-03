«Зенит» запустил праздничный салют у стадиона в честь чемпионства
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2 мая после разгромной победы «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ у стадиона «Газпром Арена» состоялся праздничный салют. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Салют был запущен в честь чемпионства сине-бело-голубых в сезоне-2020/21. Для команды Сергея Семака оно стало третьим подряд.
«Зенит» выиграл РПЛ в седьмой раз в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).
В Питере сегодня точно не будут спать. Город празднует ??— Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 2, 2021
? @zenit_spb pic.twitter.com/3SVVRFUukj
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