«Зенит» запустил праздничный салют у стадиона в честь чемпионства

2 мая после разгромной победы «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ у стадиона «Газпром Арена» состоялся праздничный салют. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Салют был запущен в честь чемпионства сине-бело-голубых в сезоне-2020/21. Для команды Сергея Семака оно стало третьим подряд.

«Зенит» выиграл РПЛ в седьмой раз в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).