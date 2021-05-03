«Дзюбинью». Виллаш-Боаш поздравил форварда «Зенита» с чемпионством

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш оставил комментарий на странице в Instagram форварда Артема Дзюбы.

Португальский специалист оставил эмодзи «Топ», а также написал «Дзюбинью» на английском.

Instagram Артема Дзюбы. Фото Instagram

Виллаш-Боаш руководил «Зенитом» с 2014 по 2016 год, став с петербуржцами чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

2 мая «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ и досрочно стал чемпионом страны. Это третье чемпионство для питерцев подряд: сине-бело-голубые завоевывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020.