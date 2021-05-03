Дзюба после разгрома «Локомотива» рассказал шутку про «Тамбов»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после разгрома «Локомотива» (6:1) и победы в чемпионате России.

— Какой сезон выдался самым сложным? Каждый сезон — особенный. Когда говорят, что что-то легко, то это не так, — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба. - Сегодня, не дай Бог, проиграли бы, то была бы мини-паника в Уфе, где всем не просто, а команда борется за прописку. Даже ничья там была бы хорошим результатом. Поэтому мы не хотели доводить до «Тамбова». Я даже шутил и говорил, что не дай Бог проиграем «Локомотиву», потом 0:0 катать с «Уфой», а потом 1:0 с «Тамбовом», и с 85-й минуты будем на угловом держать мяч, чтобы не дай Бог что-то произошло (смеется). Хорошо, что так все закончилось. Поэтому это не легко. Все, кто так говорит, это от лукавого. Конечно, осталась недосказанность из-за Лиги чемпионов. Я сторонник того, что такой большой клуб обязан из группы выходить.

— Не вспоминали 2018-й год, когда «Зенит» был чужим на празднике жизни «Локомотива»?

— Богданыч сказал перед игрой, что было такое. Честно говоря, я и не помнил об этом. Быстро вырезаю такие моменты из памяти. Круто, что стали чемпионами дома, да еще с «Локомотивом», который на таком ходу. «Локомотив» даже называли фаворитом. Говорили, что Азмун и Дзюба не могут ему долго забить. Хотя в суперкубке забивали им. Надеюсь, ответили сегодня на это с Сердаром.