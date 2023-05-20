«Зенит» впервые не выиграл у «Оренбурга»

«Зенит» впервые не смог обыграть «Оренбург» в чемпионате России.

20 мая сине-бело-голубые сыграли вничью с оренбуржцами (2:2) в 28-м туре РПЛ. До этого момента «Зенит» выиграл все 7 матчей с «Оренбургом».

Общий счет по голам 23-5 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» набрал 66 очков в 28 матчах РПЛ. «Оренбург» с 40 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице.