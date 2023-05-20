Маринато Гильерме: «Остаюсь в «Локомотиве»

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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что остается в команде на следующий сезон.

«Остаюсь в «Локомотиве». Надеюсь, будет игровое время», — приводит слова Гильерме «РБ Спорт».

«Локомотив» располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В текущем сезоне Гильерме вышел на поле в пяти матчах.