Иван Сергеев: «Пользуюсь тем временем, что мне дают»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о забитом голе в матче 28-го тура РПЛ и настрое на оставшиеся матчи чемпионата России.

«Хотелось выиграть, потому что мы всегда играем на победу. К сожалению, после того, как засчитали гол, время вышло, но ничего страшного, думаю, ничья — закономерный результат, по игре. Иногда я выхожу в старте, иногда — на замену, но это тренерское решение, значит, тренеры видят так эту ситуацию. В этом ничего страшного нет — пользуюсь тем временем, что мне дают. Дело сделано, мы выиграли чемпионство, но впереди еще две игры. Главное — без травм. Задача — показать свой максимум и принести пользу и очки команде. В отпуск никто не уходил, будем играть только на победу», — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Сине-бело-голубые в пятый раз подряд завоевывают золотые медали в РПЛ.