«Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура чемпионата России. На гол Николы Влашича хозяева ответили точным ударом Александра Ерохина.

«Зенит» — ЦСКА: за что Вилков удалил Бийола?

В начале второго тайма при счете 1:0 в пользу армейцев полузащитник красно-синих Яка Бийол получил две желтые карточки за 3 минуты и был удален.

«Зенит» (33 очка) вне зависимости от результата этой встречи закончил бы первый круг на первом месте. ЦСКА (27 очков) занимает пятое место в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 1:1 (0:1)

Голы: Влашич, 45+1 (0:1). Ерохин, 73 (1:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев (Шатов, 60), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Ерохин, 68), Барриос, Оздоев, Жирков (Мак, 88), Дзюба, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков (С.Гогуа, 90+2), Бистрович, Бийол, Влашич, Ахметов (Набабкин, 60), Чалов (Кучаев, 78).

Предупреждения: Бийол, 51. Карпов, 54. Азмун, 85. Обляков, 85. Дуглас Сантос, 90+5. Барриос, 90+6. Мариу Фернандес, 90+6.

Удаление: Бийол, 54 (опасная игра, вторая ж.к.).

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Хатуев (Грозный), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Мешков (Дмитров). Карасев (Москва).

2 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 48141 зритель.

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