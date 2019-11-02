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«Зенит» — ЦСКА: за что Вилков удалил Бийола?

20:55
«Зенит» — ЦСКА. «Зенит» — ЦСКА. «Зенит» — ЦСКА. «Зенит» — ЦСКА. «Зенит» — ЦСКА. «Зенит» — ЦСКА.
«Зенит» — ЦСКА.
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На 54-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА арбитр Михаил Вилков вынес Бийолу предупреждение, оно стало для полузащитника гостей вторым, и игрок покинул поле. Правильно ли поступил судья?

Начну с того, что рефери не остановил матч после единоборства Бийола с Барриосом и продолжил игру, так как мяч остался у зенитовцев. Только когда их атаку один из армейцев, сфолив, остановил, Вилков «открутил» встречу назад, на что имел полное право, и показал желтую Бийолу.

Формально арбитр действовал в соответствии с правилами, оценив действия нарушителя как опасное нападение. Бийол очень высоко поднял ногу и, пытаясь ударить по мячу, едва не нанес травму Барриосу. По тому, как эпизод был показан во время трансляции, трудно сказать мог ли Вилков видеть все детали единоборства. (Александр Бобров)

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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