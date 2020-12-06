«Зенит» выиграл 400-й матч в чемпионате

Разгромив в Санкт-Петербурге «Урал» (5:1), «Зенит» одержал 400-ю победу в чемпионатах России и стал четвертым клубом, которому удалось добраться до этой отметки. Чаще сине-бело-голубых в элитном российском дивизионе выигрывали три московских гранда — «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». При этом по проценту побед «Зенит» (50,69%) превосходит еще и железнодорожников.

Лидеры по победам в чемпионатах России

Клуб Матчи Победы % побед Спартак 880 479 54,43 ЦСКА 879 461 52,45 Локомотив 880 433 49,20 Зенит 789 400 50,69 Динамо 848 342 40,33 Крылья Советов 806 249 30,89 Ростов 818 247 30,20 Рубин 541 215 39,74

Примечательно, что юбилейную победу питерцы одержали в матче с самым удобным для себя соперником. За десять поездок в Санкт-Петербург «шмели» не смогли набрать очков, забив всего пять голов. При этом за три последних матчах на «Газпром Арене» в ворота «Урала» влетело аж 16 мячей, десять из которых записала на свой счет пара форвардов Дзюба-Азмун.

Матчи «Зенита» и «Урала» в Санкт-Петербурге

Дата Тренер «Зенита» Тренер «Урала» Счет Голы 01.11.1992 Вячеслав Мельников Виктор Шишкин 1:0 Кулик 16.03.1996 Павел Садырин Валерий Войтенко 1:0 Кулик 06.12.2013 Лучано Спаллетти Александр Тарханов 2:1 Халк, Ломбертс — Гогниев 07.03.2015 Андре Виллаш-Боаш Александр Тарханов 3:0 Рондон-3 21.11.2015 Андре Виллаш-Боаш Вадим Скрипченко 3:0 Гарай, Дзюба, Хави Гарсия 22.04.2017 Мирча Луческу Александр Тарханов 2:0 Иванович, Молло 02.12.2017 Роберто Манчини Александр Тарханов 2:1 Портнягин, в свои ворота, Кокорин — Маммана, в свои ворота 19.08.2018 Сергей Семак Дмитрий Парфенов 4:1 Дриусси-2, Дзюба, Паредес — Бавин 14.03.2020 Сергей Семак Дмитрий Парфенов 7:1 Азмун-3, Дзюба-2, Малком, Дриусси — Панюков 06.12.2020 Сергей Семак Юрий Матвеев 5:1 Азмун-3, Дзюба, Дуглас Сантос — Шаболин

Итого: +10=0-0, мячи 30-5.

Сергей Семак занимает второе место по победам в чемпионате России в должности главного тренера «Зенита». Под его руководством питерцы праздновали успех 52 раза. От рекордсмена Лучано Спаллетти Семак отстает на 22 победы, превосходя и его и Андре Виллаш-Боаша по проценту успешных встреч.

Победы тренеров «Зенита» в чемпионатах России