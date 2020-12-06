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«Зенит» выиграл 400-й матч в чемпионате

04:25
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Разгромив в Санкт-Петербурге «Урал» (5:1), «Зенит» одержал 400-ю победу в чемпионатах России и стал четвертым клубом, которому удалось добраться до этой отметки. Чаще сине-бело-голубых в элитном российском дивизионе выигрывали три московских гранда — «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». При этом по проценту побед «Зенит» (50,69%) превосходит еще и железнодорожников.

Лидеры по победам в чемпионатах России

Клуб

Матчи

Победы

% побед

Спартак

880

479

54,43

ЦСКА

879

461

52,45

Локомотив

880

433

49,20

Зенит

789

400

50,69

Динамо

848

342

40,33

Крылья Советов

806

249

30,89

Ростов

818

247

30,20

Рубин

541

215

39,74

Примечательно, что юбилейную победу питерцы одержали в матче с самым удобным для себя соперником. За десять поездок в Санкт-Петербург «шмели» не смогли набрать очков, забив всего пять голов. При этом за три последних матчах на «Газпром Арене» в ворота «Урала» влетело аж 16 мячей, десять из которых записала на свой счет пара форвардов Дзюба-Азмун.

Матчи «Зенита» и «Урала» в Санкт-Петербурге

Дата

Тренер «Зенита»

Тренер «Урала»

Счет

Голы

01.11.1992

Вячеслав Мельников

Виктор Шишкин

1:0

Кулик

16.03.1996

Павел Садырин

Валерий Войтенко

1:0

Кулик

06.12.2013

Лучано Спаллетти

Александр Тарханов

2:1

Халк, Ломбертс — Гогниев

07.03.2015

Андре Виллаш-Боаш

Александр Тарханов

3:0

Рондон-3

21.11.2015

Андре Виллаш-Боаш

Вадим Скрипченко

3:0

Гарай, Дзюба, Хави Гарсия

22.04.2017

Мирча Луческу

Александр Тарханов

2:0

Иванович, Молло

02.12.2017

Роберто Манчини

Александр Тарханов

2:1

Портнягин, в свои ворота, Кокорин — Маммана, в свои ворота

19.08.2018

Сергей Семак

Дмитрий Парфенов

4:1

Дриусси-2, Дзюба, Паредес — Бавин

14.03.2020

Сергей Семак

Дмитрий Парфенов

7:1

Азмун-3, Дзюба-2, Малком, Дриусси — Панюков

06.12.2020

Сергей Семак

Юрий Матвеев

5:1

Азмун-3, Дзюба, Дуглас Сантос — Шаболин

Итого: +10=0-0, мячи 30-5.

Сергей Семак занимает второе место по победам в чемпионате России в должности главного тренера «Зенита». Под его руководством питерцы праздновали успех 52 раза. От рекордсмена Лучано Спаллетти Семак отстает на 22 победы, превосходя и его и Андре Виллаш-Боаша по проценту успешных встреч.

Победы тренеров «Зенита» в чемпионатах России

Тренер

Годы

Матчи

Победы

% побед

Лучано Спаллетти

2010-2013

124

74

59,68

Сергей Семак

2014, 2018-н.в.

78

52

66,67?

Властимил Петржела

2003-2006

96

48

50,00

Дик Адвокат

2006-2009

98

46

46,94

Андре Виллаш-Боаш

2014-2016

69

44

63,77

Юрий Морозов

2000-2002

67

33

49,25

Анатолий Бышовец

1997-1998

64

25

39,06

Анатолий Давыдов

1999-2000, 2009

48

20

41,67

Мирча Луческу

2016-2017

30

18

60,00

Роберто Манчини

2017-2018

30

14

46,67

Павел Садырин

1996

34

13

38,23

Вячеслав Мельников

1992

30

10

33,33

Михаил Бирюков

2002

9

2

22,22

Владимир Боровичка

2006

3

1

33,33

Борис Рапопорт

2002

9

0

0,00

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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