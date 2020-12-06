«Зенит» выиграл 400-й матч в чемпионате
Разгромив в Санкт-Петербурге «Урал» (5:1), «Зенит» одержал 400-ю победу в чемпионатах России и стал четвертым клубом, которому удалось добраться до этой отметки. Чаще сине-бело-голубых в элитном российском дивизионе выигрывали три московских гранда — «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». При этом по проценту побед «Зенит» (50,69%) превосходит еще и железнодорожников.
Лидеры по победам в чемпионатах России
|
Клуб
|
Матчи
|
Победы
|
% побед
|
Спартак
|
880
|
479
|
54,43
|
ЦСКА
|
879
|
461
|
52,45
|
Локомотив
|
880
|
433
|
49,20
|
Зенит
|
789
|
400
|
50,69
|
Динамо
|
848
|
342
|
40,33
|
Крылья Советов
|
806
|
249
|
30,89
|
Ростов
|
818
|
247
|
30,20
|
Рубин
|
541
|
215
|
39,74
Примечательно, что юбилейную победу питерцы одержали в матче с самым удобным для себя соперником. За десять поездок в Санкт-Петербург «шмели» не смогли набрать очков, забив всего пять голов. При этом за три последних матчах на «Газпром Арене» в ворота «Урала» влетело аж 16 мячей, десять из которых записала на свой счет пара форвардов Дзюба-Азмун.
Матчи «Зенита» и «Урала» в Санкт-Петербурге
|
Дата
|
Тренер «Зенита»
|
Тренер «Урала»
|
Счет
|
Голы
|
01.11.1992
|
Вячеслав Мельников
|
Виктор Шишкин
|
1:0
|
Кулик
|
16.03.1996
|
Павел Садырин
|
Валерий Войтенко
|
1:0
|
Кулик
|
06.12.2013
|
Лучано Спаллетти
|
Александр Тарханов
|
2:1
|
Халк, Ломбертс — Гогниев
|
07.03.2015
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Александр Тарханов
|
3:0
|
Рондон-3
|
21.11.2015
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Вадим Скрипченко
|
3:0
|
Гарай, Дзюба, Хави Гарсия
|
22.04.2017
|
Мирча Луческу
|
Александр Тарханов
|
2:0
|
Иванович, Молло
|
02.12.2017
|
Роберто Манчини
|
Александр Тарханов
|
2:1
|
Портнягин, в свои ворота, Кокорин — Маммана, в свои ворота
|
19.08.2018
|
Сергей Семак
|
Дмитрий Парфенов
|
4:1
|
Дриусси-2, Дзюба, Паредес — Бавин
|
14.03.2020
|
Сергей Семак
|
Дмитрий Парфенов
|
7:1
|
Азмун-3, Дзюба-2, Малком, Дриусси — Панюков
|
06.12.2020
|
Сергей Семак
|
Юрий Матвеев
|
5:1
|
Азмун-3, Дзюба, Дуглас Сантос — Шаболин
Итого: +10=0-0, мячи 30-5.
Сергей Семак занимает второе место по победам в чемпионате России в должности главного тренера «Зенита». Под его руководством питерцы праздновали успех 52 раза. От рекордсмена Лучано Спаллетти Семак отстает на 22 победы, превосходя и его и Андре Виллаш-Боаша по проценту успешных встреч.
Победы тренеров «Зенита» в чемпионатах России
|
Тренер
|
Годы
|
Матчи
|
Победы
|
% побед
|
Лучано Спаллетти
|
2010-2013
|
124
|
74
|
59,68
|
Сергей Семак
|
2014, 2018-н.в.
|
78
|
52
|
66,67?
|
Властимил Петржела
|
2003-2006
|
96
|
48
|
50,00
|
Дик Адвокат
|
2006-2009
|
98
|
46
|
46,94
|
Андре Виллаш-Боаш
|
2014-2016
|
69
|
44
|
63,77
|
Юрий Морозов
|
2000-2002
|
67
|
33
|
49,25
|
Анатолий Бышовец
|
1997-1998
|
64
|
25
|
39,06
|
Анатолий Давыдов
|
1999-2000, 2009
|
48
|
20
|
41,67
|
Мирча Луческу
|
2016-2017
|
30
|
18
|
60,00
|
Роберто Манчини
|
2017-2018
|
30
|
14
|
46,67
|
Павел Садырин
|
1996
|
34
|
13
|
38,23
|
Вячеслав Мельников
|
1992
|
30
|
10
|
33,33
|
Михаил Бирюков
|
2002
|
9
|
2
|
22,22
|
Владимир Боровичка
|
2006
|
3
|
1
|
33,33
|
Борис Рапопорт
|
2002
|
9
|
0
|
0,00
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю