«Зенит» требует у «Кальяри» 7 миллионов евро за Дриусси

«Кальяри» интересуется нападающим «Зенита» Себастьяном Дриусси, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянский клуб контактировал с сине-бело-голубыми по поводу 25-летнего аргентинца. Сообщается, что «Зенит» требует за футболиста 7 миллионов евро. Сам футболист готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в чемпионат Италии.

Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. По данным портала Transfermarkt.com, покупка футболиста у «Ривер Плейт» обошлась российскому клубу в 15 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 аргентинец провел 22 матча за «Зенит», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Нынешняя стоимость игрока оценивается в 7,5 миллиона евро.