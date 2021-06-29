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«Зенит» требует у «Кальяри» 7 миллионов евро за Дриусси

08:47
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
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«Кальяри» интересуется нападающим «Зенита» Себастьяном Дриусси, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянский клуб контактировал с сине-бело-голубыми по поводу 25-летнего аргентинца. Сообщается, что «Зенит» требует за футболиста 7 миллионов евро. Сам футболист готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в чемпионат Италии.

Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. По данным портала Transfermarkt.com, покупка футболиста у «Ривер Плейт» обошлась российскому клубу в 15 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 аргентинец провел 22 матча за «Зенит», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Нынешняя стоимость игрока оценивается в 7,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-contatti-fra-cagliari-e-zenit-per-driussi-lo-scoglio-dello-stipendio-puo-essere-superato-1552873

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Иван Торопцев все материалы автора
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