«Зенит» требует у «Кальяри» 7 миллионов евро за Дриусси
«Кальяри» интересуется нападающим «Зенита» Себастьяном Дриусси, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, итальянский клуб контактировал с сине-бело-голубыми по поводу 25-летнего аргентинца. Сообщается, что «Зенит» требует за футболиста 7 миллионов евро. Сам футболист готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в чемпионат Италии.
Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. По данным портала Transfermarkt.com, покупка футболиста у «Ривер Плейт» обошлась российскому клубу в 15 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 аргентинец провел 22 матча за «Зенит», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Нынешняя стоимость игрока оценивается в 7,5 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-contatti-fra-cagliari-e-zenit-per-driussi-lo-scoglio-dello-stipendio-puo-essere-superato-1552873
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