Форвард «Ривер Плейта» хочет получать в ЦСКА 2,5 миллиона евро в год

Форвард «Ривер Плейта» Рафаэль Сантос Борре попал в сферу интересов ЦСКА. 25-летний колумбиец, который 30 июня станет свободным агентом, запросил контракт до 2025 года и зарплату в размере 2,5 миллиона евро за сезон, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Также на футболиста претендуют турецкий «Бешикташ» и немецкий «Айнтрахт».

Ранее появилась информация, что Борре также входит в сферу интересов «Краснодара».

В 2021 году Борре провел 17 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. На данный момент форвард выступает за сборную Колумбии в Кубке Америки.