«Зенит» — «Спартак»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Зенит» после первого тайма обыгрывает «Спартак» в Winline Матче тура — 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил Александр Соболев. Экс-форвард «Спартака» отличился с пенальти, назначенного за фол Пабло Солари.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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