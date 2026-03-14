«Зенит» — «Спартак»: Соболев дал повод для удаления — Карасев не вынес ему предупреждение

На 65-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» судья Сергей Карасев не вынес предупреждение Александру Соболеву, который сфолил на спартаковце Наиле Умярове, попав ему рукой в голову.

Рефери находился далеко от места инцидента и, возможно, не видел всех деталей. Резервный арбитр Инал Танашев, судя по всему, не нашел оснований для показа желтой карточки.

Предупреждение стало бы для нападающего «Зенита» вторым в этом матче — за ним последовало бы удаление. Первую желтую карточку Соболев получил за празднование гола, когда он надел маску.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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