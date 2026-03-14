«Спартак»: «Умярову прилетело локтем от Соболева. Свистка и второй желтой, конечно, не было»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на эпизод Winline Матча тура против «Зенита».

На 65-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев попал локтем в лицо полузащитнику красно-белых Наилю Умярову. Арбитр Сергей Карасев не зафиксировал фол в этом эпизоде. У Соболева уже есть желтая карточка.

«Умярову прилетело локтем в лицо от Соболева. Свистка и второй желтой, конечно же, не было», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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