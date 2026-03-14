«Зенит» — «Спартак»: хозяева реализовали второй пенальти, Дуран забил дебютный гол

«Зенит» забил второй гол в матче против «Спартака» в в Winline Матче тура — 2:0.

На 82-й минуте с пенальти забил Джон Дуран. Это его дебютный гол за «Зенит». Сине-бело-голубые реализовали второй одиннадцатиметровый за игру — в конце первого тайма с пенальти отличился Александр Соболев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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