«Зенит» — «Спартак»: красно-белые сделали тройную замену

«Спартак» сделал две замены после первого тайма матча со «Зенит» в Winline Матче тура.

На 59-й минуте Олег Рябчук, Жедсон и Манфред Угальде заменили Игоря Дмитриева, Романа Зобнина и Кристофера Мартинса. «Спартак» уступает сине-бело-голубым — 0:1.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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