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«Балтика» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Балтика» и ЦСКА сыграют в чемпионате России 14 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» и ЦСКА сыграют в 21-м туре РПЛ в субботу, 14 марта. Матч в Калининграде на «Ростех Арене» начинается в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча балтийцев и армейцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.
14 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:0
ЦСКА

Ключевые события и результат игры «Балтика» — ЦСКА изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Балтика» — ЦСКА в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 20.15 мск, за 15 минут до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Балтика» принимает ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

После 20 туров чемпионата России «Балтика» занимала пятое место с 36 очками, предыдущим соперником калининградцев был «Ростов» (1:1). У ЦСКА — также 36 очков и четвертая строчка, в предыдущем туре красно-синие уступили московскому «Динамо» (1:4).

«Балтика» пропустил один гол в семи последних домашних матчах чемпионата России (+4=3-0, мячи 8-1). Забить Максиму Бориско получилось только у капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. ЦСКА с последних семи выездов привез две победы и пять поражений (мячи 6-10). У армейцев получилось набрать очки только в гостях у «Сочи» (3:1) и махачкалинского «Динамо» в Каспийске (1:0).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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