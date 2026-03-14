«Балтика» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Балтика» и ЦСКА сыграют в 21-м туре РПЛ в субботу, 14 марта. Матч в Калининграде на «Ростех Арене» начинается в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча балтийцев и армейцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)

Ключевые события и результат игры «Балтика» — ЦСКА изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Балтика» — ЦСКА в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 20.15 мск, за 15 минут до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

После 20 туров чемпионата России «Балтика» занимала пятое место с 36 очками, предыдущим соперником калининградцев был «Ростов» (1:1). У ЦСКА — также 36 очков и четвертая строчка, в предыдущем туре красно-синие уступили московскому «Динамо» (1:4).