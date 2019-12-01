«Зенит» — «Спартак»: болельщики красно-белых освистали Вилкова
19:13
Перед началом матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» болельщики москвичей освистали арбитра встречи Михаила Вилкова.
Реакция последовала после того, как диктор стадиона объявил судейскую бригаду встречи. Вилков работает на игре в качествах арбитра ВАР.
В ряде матчей чемпионата России этот рефери принимал неоднозначные решения в пользу «Зенита». (Дмитрий Зимин)
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
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