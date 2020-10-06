«Зенит» сообщил о полноценном трансфере Ригони в «Эльче»

«Зенит» и «Эльче» достигли соглашения о полноценном переходе полузащитника Эмилиано Ригони в испанскую команду, информирует сайт питерцев.

Ранее испанский клуб сообщал, что взял в аренду 27-летнего аргентинца.

Эмилиано Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017 года. В составе сине-бело-голубых он провел 62 матча, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач, а также стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.