«Зенит» сообщил о полноценном трансфере Ригони в «Эльче»
11:03
«Зенит» и «Эльче» достигли соглашения о полноценном переходе полузащитника Эмилиано Ригони в испанскую команду, информирует сайт питерцев.
Ранее испанский клуб сообщал, что взял в аренду 27-летнего аргентинца.
Эмилиано Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017 года. В составе сине-бело-голубых он провел 62 матча, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач, а также стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-10-06-emiliano-rigoni-prodolzhit-kareru-v-elche.htm
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