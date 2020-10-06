РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» сообщил о полноценном трансфере Ригони в «Эльче»

11:03
Эмилиано Ригони. Фото ФК «Зенит»
Эмилиано Ригони. Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» и «Эльче» достигли соглашения о полноценном переходе полузащитника Эмилиано Ригони в испанскую команду, информирует сайт питерцев.

Ранее испанский клуб сообщал, что взял в аренду 27-летнего аргентинца.

Эмилиано Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017 года. В составе сине-бело-голубых он провел 62 матча, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач, а также стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-10-06-emiliano-rigoni-prodolzhit-kareru-v-elche.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир