«Зенит» — «Сочи»: все голы матча РПЛ
3 октября в Санкт-Петербурге «Зенит» уступил «Сочи» (1:2) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена».
45-я минута: гол Артема Дзюбы
Малком подал на Дзюбиньо — Артём с нулевого угла боднул мяч в сетку ?? pic.twitter.com/6H2yvxj3tK— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2021
67-я минута: гол Матео Кассьерры
Чистяков и Крицюк не поделили мяч — его подобрал Кассьерра и катнул в пустые ??? pic.twitter.com/zTz0Yt6D6h— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2021
71-я минута: гол Сергея Терехова
Юсупов ворвался в штрафную и отдал точно в ногу Терехову — Сергей оформил заявку на победу ?? pic.twitter.com/AgZpcYxYPY— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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