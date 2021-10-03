Защитник «Сочи» Терехов провокационно отпраздновал гол в матче с «Зенитом»
Защитник «Сочи» Сергей Терехов стал автором победного мяча в ворота «Зенита» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).
После забитого мяча игрок сделал вид, что кого-то высматривает на трибунах. А потом сделал жест руками, имитируя взрыв.
Футболисты «Сочи» нанесли петербургскому «Зениту» первое поражение в нынешнем сезоне.
Ранее в РПЛ «Зенит» и «Сочи» встречались 4 раза, во всех встречах петербуржцы одержали победы.
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