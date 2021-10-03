«Зенит» в меньшинстве проиграл «Сочи» и потерпел первое поражение в сезоне

«Сочи» одержал победу в гостях над «Зенитом» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ. Сочинцы одолели соперника со счетом 2:1.

Первыми в этом матче отличились игроки «Зенита»: гол в концовке первого тайма забил нападающий Артем Дзюба.

Отметим, что к этому моменту «Зенит» уже играл в меньшинстве: после подсказки ВАР прямую красную карточку получил форвард Сердар Азмун.

Но во втором тайме сочинцы смогли воспользоваться численным преимуществом. Сначала после ошибки на выходе голкипера питерцев Станислава Крицюка забил нападающий Маттео Кассьера.

А затем отличился защитник Сергей Терехов, который и стал автором победного гола.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда с 23 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу.

«Сочи» набрал 18 очков и поднялся на третью строчку.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 1:2 (1:0)

Голы: Дзюба, 45 (1:0). Кассьерра, 67 (1:1). Терехов, 71 (1:2).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Сутормин (Круговой, 79), Кузяев (Мостовой, 74), Барриос (Кравцов, 79), Вендел (Кузнецов, 90+1), Дзюба, Азмун, Малком (Ерохин, 75).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Цаллагов, Заика (Жоаузинью, 66), Юрганов, Прохин (Маргасов, 62), Родригау, Бурмистров (Юсупов, 61), Нобоа, Воробьев (Попов, 62), Кассьерра.

Предупреждения: Терехов, 44. Заика, 63. Кассьерра, 90+2. Нобоа, 90+3.

Удаление: Азмун, 42.

Судьи: Шадыханов. Березнов, Мурашов (все — Москва).

ВАР: Сухой (Люберцы). Мосякин (Москва).

3 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».