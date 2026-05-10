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10 мая, 17:00

«Краснодар» или «Зенит»: что теперь нужно командам для чемпионства после победы петербуржцев над «Сочи»?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 29-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле вырвал победу над «Сочи» в воскресенье, 10 мая (2:1). Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла обгоняет в таблице «Краснодар», который свой матч проведет 11 мая — в гостях с «Динамо».

Чтобы взять титул, действующему чемпиону по-прежнему требуется в двух оставшихся турах оформить две победы. Сине-бело-голубым нужно рассчитывать на осечку конкурента.

В заключительном, 30-м туре в следующее воскресенье, 17 мая, «Краснодар» примет «Оренбург», а «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом».

«Краснодар» при равенстве очков будет уступать «Зениту» по результатам личных встреч (победа гостей со счетом 2:0 в Краснодаре и ничья 1:1 в Санкт-Петербурге).

В зависимости от результатов двух оставшихся матчей «быков» и одной игры петербуржцев возможны следующие варианты.

«Краснодар» станет чемпионом, если против «Динамо» и «Оренбурга»...

— одержит две победы (наберет шесть очков)

— одержит одну победу при одной ничьей (наберет четыре очка), а «Зенит» не победит «Ростов»

— одержит одну победу при одном поражении (наберет три очка), а «Зенит» проиграет «Ростову»

«Зенит» станет чемпионом, если...

— победит «Ростов», а «Краснодар» не одержит две победы против «Динамо» и «Оренбурга» (наберет не больше четырех очков)

— сыграет вничью с «Ростовом», а «Краснодар» потерпит как минимум одно поражение или дважды сыграет вничью с «Динамо» и «Оренбургом» (наберет не больше трех очков)

— проиграет «Ростову», а «Краснодар» не победит «Динамо» и «Оренбург» (наберет не больше двух очков)

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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