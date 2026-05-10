«Краснодар» или «Зенит»: что теперь нужно командам для чемпионства после победы петербуржцев над «Сочи»?

В 29-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле вырвал победу над «Сочи» в воскресенье, 10 мая (2:1). Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла обгоняет в таблице «Краснодар», который свой матч проведет 11 мая — в гостях с «Динамо».

Чтобы взять титул, действующему чемпиону по-прежнему требуется в двух оставшихся турах оформить две победы. Сине-бело-голубым нужно рассчитывать на осечку конкурента.

В заключительном, 30-м туре в следующее воскресенье, 17 мая, «Краснодар» примет «Оренбург», а «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом».

«Краснодар» при равенстве очков будет уступать «Зениту» по результатам личных встреч (победа гостей со счетом 2:0 в Краснодаре и ничья 1:1 в Санкт-Петербурге).

В зависимости от результатов двух оставшихся матчей «быков» и одной игры петербуржцев возможны следующие варианты.

«Краснодар» станет чемпионом, если против «Динамо» и «Оренбурга»...

— одержит две победы (наберет шесть очков)

— одержит одну победу при одной ничьей (наберет четыре очка), а «Зенит» не победит «Ростов»

— одержит одну победу при одном поражении (наберет три очка), а «Зенит» проиграет «Ростову»

«Зенит» станет чемпионом, если...

— победит «Ростов», а «Краснодар» не одержит две победы против «Динамо» и «Оренбурга» (наберет не больше четырех очков)

— сыграет вничью с «Ростовом», а «Краснодар» потерпит как минимум одно поражение или дважды сыграет вничью с «Динамо» и «Оренбургом» (наберет не больше трех очков)

— проиграет «Ростову», а «Краснодар» не победит «Динамо» и «Оренбург» (наберет не больше двух очков)