«Краснодар» или «Зенит»: что теперь нужно командам для чемпионства после победы петербуржцев над «Сочи»?
В 29-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле вырвал победу над «Сочи» в воскресенье, 10 мая (2:1). Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла обгоняет в таблице «Краснодар», который свой матч проведет 11 мая — в гостях с «Динамо».
Чтобы взять титул, действующему чемпиону по-прежнему требуется в двух оставшихся турах оформить две победы. Сине-бело-голубым нужно рассчитывать на осечку конкурента.
В заключительном, 30-м туре в следующее воскресенье, 17 мая, «Краснодар» примет «Оренбург», а «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом».
«Краснодар» при равенстве очков будет уступать «Зениту» по результатам личных встреч (победа гостей со счетом 2:0 в Краснодаре и ничья 1:1 в Санкт-Петербурге).
В зависимости от результатов двух оставшихся матчей «быков» и одной игры петербуржцев возможны следующие варианты.
«Краснодар» станет чемпионом, если против «Динамо» и «Оренбурга»...
— одержит две победы (наберет шесть очков)
— одержит одну победу при одной ничьей (наберет четыре очка), а «Зенит» не победит «Ростов»
— одержит одну победу при одном поражении (наберет три очка), а «Зенит» проиграет «Ростову»
«Зенит» станет чемпионом, если...
— победит «Ростов», а «Краснодар» не одержит две победы против «Динамо» и «Оренбурга» (наберет не больше четырех очков)
— сыграет вничью с «Ростовом», а «Краснодар» потерпит как минимум одно поражение или дважды сыграет вничью с «Динамо» и «Оренбургом» (наберет не больше трех очков)
— проиграет «Ростову», а «Краснодар» не победит «Динамо» и «Оренбург» (наберет не больше двух очков)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0