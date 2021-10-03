Иванов: «Игроки «Урала» выполнили все тренерские установки в матче с «Уфой»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу команды в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

«Хочу сказать, что мы сегодня играли чисто на результат, сыграли здорово. У нас были хорошие подходы, может быть, у «Уфы» было какое-то преимущество в начале игры и в конце, когда был такой навал. А так мы играли очень хорошо, всю тренерскую установку выполнили, я доволен не только результатом, но и игрой. Ребята стали в обороне получше играть, мы четыре матча подряд не пропускаем, это очень большое достижение», — цитирует Иванова ТАСС.

Благодаря этой победе «Урал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. В 11-м туре команда дома сыграет с ЦСКА — 17 октября.