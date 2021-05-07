«Милан» изучает возможность покупки полузащитника ЦСКА Влашича
«Милан» интересуется полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, сообщает Pianeta Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «россонери» изучают возможность покупки 23-летнего хорвата. «Милан» готов потратить на футболиста 20 миллионов евро, в то время как армейцы просят за игрока 30 миллионов евро. Сообщается, что в качестве альтернативы итальянский клуб рассматривает Родриго де Пауля из «Удинезе».
В сезоне-2020/21 Влашич провел 34 матча за ЦСКА, на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.pianetamilan.it/calciomercato/news-calciomercato/calciomercato-milan-diavolo-vigile-su-vlasic-de-paul-e-lalternativa/
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