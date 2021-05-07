Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Милан» изучает возможность покупки полузащитника ЦСКА Влашича

08:32
Никола Влашич. Фото ПФК ЦСКА
Никола Влашич. Фото ПФК ЦСКА
Теги:

«Милан» интересуется полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, сообщает Pianeta Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» изучают возможность покупки 23-летнего хорвата. «Милан» готов потратить на футболиста 20 миллионов евро, в то время как армейцы просят за игрока 30 миллионов евро. Сообщается, что в качестве альтернативы итальянский клуб рассматривает Родриго де Пауля из «Удинезе».

В сезоне-2020/21 Влашич провел 34 матча за ЦСКА, на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.pianetamilan.it/calciomercato/news-calciomercato/calciomercato-milan-diavolo-vigile-su-vlasic-de-paul-e-lalternativa/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Семь лет без больших побед (не считая Олимпиаду). Для золота ЮЧМ России не хватило системы
Бузова вышла на связь из больницы после сообщений об операции
Мужчина выстрелил в росгвардейца в Москве
Каким заболеваниям подвержены обладатели разных групп крови

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд