«Милан» изучает возможность покупки полузащитника ЦСКА Влашича

«Милан» интересуется полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, сообщает Pianeta Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» изучают возможность покупки 23-летнего хорвата. «Милан» готов потратить на футболиста 20 миллионов евро, в то время как армейцы просят за игрока 30 миллионов евро. Сообщается, что в качестве альтернативы итальянский клуб рассматривает Родриго де Пауля из «Удинезе».

В сезоне-2020/21 Влашич провел 34 матча за ЦСКА, на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.