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ЦСКА отказался продавать Влашича в «Зенит» за 25 миллионов евро

11:10
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Зенит» предлагал ЦСКА сумму в районе 25 миллионов евро за хорватского полузащитника Николу Влашича.

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Самому игроку питерцы готовы были дать контракт с зарплатой 4,5 миллиона. Руководство армейцев сумело уговорить 22-летнего хорвата остаться.

В понедельник появилась информация, что Влашич может стать партнером Алексея Миранчука в «Аталанте». Ранее СМИ писали об интересе к хорвату ряда европейских топ-клубов, а сам футболист намекнул на возможный уход из ЦСКА.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, в 2019-м армейцы выкупили его у «Эвертона» за рекордные для себя 15,7 миллиона евро (по данным Transfermarkt). Он провел за красно-синих 73 матча, забил 24 мяча и отдал 22 голевые передачи.

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