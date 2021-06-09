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СМИ: Куарежма может стать футболистом «Крыльев Советов»

9 июня 2021, 11:35
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«Крылья Советов» могут подписать полузащитника Рикарду Куарежму, сообщает «Комсомольская правда».

По информации источника, самарский клуб рассматривает возможность покупки 37-летнего португальца в летнее трансферное окно.

Куарежма является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, он выступал за «Барселону», «Интер», «Порту», «Челси» и другие известные клубы. В настоящий момент футболист играет за «Виторию Гимарайнш» в чемпионате Португалии. В сезоне-2020/21 Куарежма провел 31 матч за команду, на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 300 тысяч долларов.

12 мая Куарежма поддерживал «Крылья Советов» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (0:1). Футболист записал видеообращение к самарцам в день игры. За «Крылья Советов» выступает друг Куарежмы, Рикарду Алвеш.

Дополнительная информация:

https://www.samara.kp.ru/online/news/4322031/

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Иван Торопцев все материалы автора
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