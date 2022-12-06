«Зенит» — самая посещаемая команда первой половины сезона РПЛ, в тройке — «Краснодар» и «Динамо»
«Зенит» стал самой посещаемой командой РПЛ в первой половине сезона-2022/23, сообщает Telegram-канал «Футбольная посещаемость». На домашние матчи питерского клуба в среднем приходят 34 029 болельщиков.
В тройку попали — «Краснодар» (24 336) и «Динамо» (17 481). Далее идут «Факел» (16 564) и «Спартак» (12 584).
Меньше всех на домашние матчи приходят болельщики «Химок» (2292), «Сочи» (3586) и «Торпедо» (4339).
Список клубов по средней посещаемости домашних матчей в первой половине сезона-2022/2023:
1. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 34 029 болельщиков;
2. «Краснодар» (Краснодар) — 24 336 болельщиков;
3. «Динамо» (Москва) — 17 481 болельщик;
4. «Факел» (Воронеж) — 16 564 болельщика;
5. «Спартак» (Москва) — 12 584 болельщика;
6. ЦСКА (Москва) — 11 604 болельщика;
7. «Локомотив» (Москва) — 8959 болельщиков;
8. «Ахмат» (Грозный) — 8126 болельщиков;
9. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 7901 болельщик;
10. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 6471 болельщик;
11. «Крылья Советов» (Самара) — 5696 болельщиков;
12. «Оренбург» (Оренбург) — 5148 болельщиков;
13. «Торпедо» (Москва) — 4339 болельщиков;
14. «Урал» (Екатеринбург) — 4059 болельщиков;
15. «Сочи» (Сочи) — 3586 болельщиков;
16. «Химки» (Химки) — 2292 болельщика.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2