«Зенит» — самая посещаемая команда первой половины сезона РПЛ, «Спартак» не попал в тройку

«Зенит» стал самой посещаемой командой РПЛ в первой половине сезона-2022/23, сообщает Telegram-канал «Футбольная посещаемость». На домашние матчи питерского клуба в среднем приходят 34 029 болельщиков.

В тройку попали — «Краснодар» (24 336) и «Динамо» (17 481). Далее идут «Факел» (16 564) и «Спартак» (12 584).

Меньше всех на домашние матчи приходят болельщики «Химок» (2292), «Сочи» (3586) и «Торпедо» (4339).

Список клубов по средней посещаемости домашних матчей в первой половине сезона-2022/2023:

1. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 34 029 болельщиков;

2. «Краснодар» (Краснодар) — 24 336 болельщиков;

3. «Динамо» (Москва) — 17 481 болельщик;

4. «Факел» (Воронеж) — 16 564 болельщика;

5. «Спартак» (Москва) — 12 584 болельщика;

6. ЦСКА (Москва) — 11 604 болельщика;

7. «Локомотив» (Москва) — 8959 болельщиков;

8. «Ахмат» (Грозный) — 8126 болельщиков;

9. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 7901 болельщик;

10. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 6471 болельщик;

11. «Крылья Советов» (Самара) — 5696 болельщиков;

12. «Оренбург» (Оренбург) — 5148 болельщиков;

13. «Торпедо» (Москва) — 4339 болельщиков;

14. «Урал» (Екатеринбург) — 4059 болельщиков;

15. «Сочи» (Сочи) — 3586 болельщиков;

16. «Химки» (Химки) — 2292 болельщика.