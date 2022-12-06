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Сегодня, 13:13

«Зенит» — самая посещаемая команда первой половины сезона РПЛ, в тройке — «Краснодар» и «Динамо»

«Зенит» — самая посещаемая команда первой половины сезона РПЛ, «Спартак» не попал в тройку
Руслан Минаев
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«Газпром Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» стал самой посещаемой командой РПЛ в первой половине сезона-2022/23, сообщает Telegram-канал «Футбольная посещаемость». На домашние матчи питерского клуба в среднем приходят 34 029 болельщиков.

В тройку попали — «Краснодар» (24 336) и «Динамо» (17 481). Далее идут «Факел» (16 564) и «Спартак» (12 584).

Меньше всех на домашние матчи приходят болельщики «Химок» (2292), «Сочи» (3586) и «Торпедо» (4339).

Список клубов по средней посещаемости домашних матчей в первой половине сезона-2022/2023:

1. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 34 029 болельщиков;

2. «Краснодар» (Краснодар) — 24 336 болельщиков;

3. «Динамо» (Москва) — 17 481 болельщик;

4. «Факел» (Воронеж) — 16 564 болельщика;

5. «Спартак» (Москва) — 12 584 болельщика;

6. ЦСКА (Москва) — 11 604 болельщика;

7. «Локомотив» (Москва) — 8959 болельщиков;

8. «Ахмат» (Грозный) — 8126 болельщиков;

9. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 7901 болельщик;

10. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 6471 болельщик;

11. «Крылья Советов» (Самара) — 5696 болельщиков;

12. «Оренбург» (Оренбург) — 5148 болельщиков;

13. «Торпедо» (Москва) — 4339 болельщиков;

14. «Урал» (Екатеринбург) — 4059 болельщиков;

15. «Сочи» (Сочи) — 3586 болельщиков;

16. «Химки» (Химки) — 2292 болельщика.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
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РПЛ
18
60
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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