Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Ермаков: «Еще с академии тренеры нас настраивали на то, что «Спартак» — принципиальный соперник»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Никита Ермаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в интервью «СЭ» поделился эмоциями от своего первого дерби со «Спартаком».

Ермаков принял участие в матче 13-го тура РПЛ против красно-белых (2:2). Футболист вышел на замену во втором тайме, провел на поле 25 минут и не отличился результативными действиями.

— Какие эмоции были после первого взрослого дерби со «Спартаком»?

— Еще с академии тренеры нас настраивали на то, что «Спартак» — принципиальный соперник. Значит, нужна максимальная самоотдача, борьба на каждом участке поля за клуб, за болельщиков, за себя. Сейчас к таким матчам не нужно настраиваться — все всё сами понимают.

— После дерби ЭСК РФС признала, что тебя ошибочно не удалили за фол на Пруцеве.

— В тот момент я делал подкат — казалось, что в мяч. Но потом попал футболисту «Спартака» в ногу. У меня вообще не было намерения нанести Пруцеву травму или сыграть грубо! Может быть, в тот момент это был адреналин, эмоции... Но с моей стороны все выглядело совсем иначе, чем на повторе.

Ермаков — воспитанник ЦСКА, сезон-2022/23 является для него дебютным во взрослом футболе.

Никита Ермаков. «Учу английский с прицелом на будущее — планирую поиграть в Англии, Испании». Интервью нового таланта ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Ермаков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвежские лыжники уже соскучились по россиянам. Нас вернут на международные старты?
Звездный английский футболист улетел с чемпионата мира из-за ограбления. Вернется ли Стерлинг?
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
Песков прокомментировал поездку Путина по Крымскому мосту за рулем автомобиля
В каких валютах Россия ведет расчеты
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Ермаков о стычке Федотова и Абаскаля: «В тот момент все были на эмоциях. В жизни он, конечно, другой»
«Зенит» — самая посещаемая команда первой половины сезона РПЛ, в тройке — «Краснодар» и «Динамо»
«Учу английский с прицелом на будущее — планирую поиграть в Англии, Испании». Интервью нового таланта ЦСКА
Щербакова рассказала, за какой футбольный клуб болеет
Баженов поддержал идею Алаева о послематчевых интервью судей в РПЛ
«Ростов» объявил о продлении контракта с Осипенко до 2027 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова рассказала, за какой футбольный клуб болеет

«Зенит» — самая посещаемая команда первой половины сезона РПЛ, в тройке — «Краснодар» и «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости