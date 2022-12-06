Ермаков: «Еще с академии тренеры нас настраивали на то, что «Спартак» — принципиальный соперник»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в интервью «СЭ» поделился эмоциями от своего первого дерби со «Спартаком».

Ермаков принял участие в матче 13-го тура РПЛ против красно-белых (2:2). Футболист вышел на замену во втором тайме, провел на поле 25 минут и не отличился результативными действиями.

— Какие эмоции были после первого взрослого дерби со «Спартаком»?

— Еще с академии тренеры нас настраивали на то, что «Спартак» — принципиальный соперник. Значит, нужна максимальная самоотдача, борьба на каждом участке поля за клуб, за болельщиков, за себя. Сейчас к таким матчам не нужно настраиваться — все всё сами понимают.

— После дерби ЭСК РФС признала, что тебя ошибочно не удалили за фол на Пруцеве.

— В тот момент я делал подкат — казалось, что в мяч. Но потом попал футболисту «Спартака» в ногу. У меня вообще не было намерения нанести Пруцеву травму или сыграть грубо! Может быть, в тот момент это был адреналин, эмоции... Но с моей стороны все выглядело совсем иначе, чем на повторе.

Ермаков — воспитанник ЦСКА, сезон-2022/23 является для него дебютным во взрослом футболе.