Ермаков о стычке Федотова и Абаскаля: «В тот момент все были на эмоциях. В жизни он, конечно, другой»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в интервью «СЭ» поделился мнением о стычке Владимира Федотова и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Федотов и Абаскаль вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

«Владимир Валентинович — спокойный человек, умный. Надо понимать, что в тот момент все были на эмоциях. В жизни он, конечно, другой. Когда нужно — похвалит, когда нужно — напихает. Главное, что приобрел за время работы с ним? Я повысил планку по самоотдаче, начал сам с себя требовать больше. Футбольного бога не обманешь: нужно выкладываться на поле — только тогда добьешься успеха», — сказал Ермаков «СЭ».

После этого инцидента Федотова дисквалифицировали на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23), а Абаскаля — на один матч.